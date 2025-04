Klar ist: In die USA exportiert China bisher vor allem Elektrogeräte und Maschinen, aber auch Spielzeug und Plastikprodukte. Ganz ähnliche Produkte verkauft das Land auch nach Europa und in die Schweiz. Die Dumping-Sorgen sind also berechtigt. Denn schon heute machen chinesische Onlinehändler wie Temu und Shein Schweizer Händlern mit Tiefstpreisen Konkurrenz. 15 Millionen Pakete haben die zwei Onlineriesen letztes Jahr in die Schweiz geschickt, zeigen Schätzungen. Dieses Jahr dürften es noch mehr werden.