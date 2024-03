Am Montag wird die Aktie von Givaudan ohne die Dividende von 68 Franken pro Aktie gehandelt, was einem theoretischen Abschlag von rund 1,6 Prozent entsprochen hätte. Die Aktie steht im frühen Handel nun "bloss" 0,8 Prozent tiefer. Die Erstquartalszahlen veröffentlicht Givaudan am 11. April.