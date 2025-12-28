Nun aber: Die Banz Syz sieht in einer Wahl von Kevin Warsh eine von zehn möglichen Überraschungen des Jahres 2026. Überraschend käme, dass Warsh und nicht der bislang hoch gehandelte Hassett das Rennen macht. Indes gilt Warsh - gleich wie Hassett - als sogenannte Taube, als Vertreter einer lockeren Geldpolitik. Im Oktober sagte er: «Wir können die Zinssätze deutlich senken.» Verbunden mit dem technologischen Wandel und den Investitionen aus dem In- und Ausland in die US-Wirtschaft seinen tiefere Zinsen der Grundstein «für unsere Produktivitätsrevolution», so der 55-Jährige.