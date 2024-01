Die Aktien des Solarmodulherstellers Meyer Burger verlieren am Dienstagmorgen 9 Prozent auf 0,1612 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,2 Prozent tiefer steht. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Meyer Burger 70 Prozent an Wert eingebüsst.