Ungewöhnliche Schritte

Der in der Regel bestens informierte Rolex-Blog Coronet stellt dazu fest, dass es «ein seltener Schritt» sei, wenn das Unternehmen «offiziell das Eigentumsrecht an einem Sammlernamen» beanspruche. Allerdings seien Patentanmeldungen bei Rolex eher unzuverlässige Indikatoren für die nächsten Schritte. «Aber sie sind das jüngste Zeichen dafür, dass die Marke in Forschung und Entwicklung investiert, um ikonische Designs in die Moderne zu übertragen.» Dies umso mehr, als Rolex in den Jahren 2023 und 2024 bereits einen Datumsmechanismus sowie den Mechanismus für einen ewigen Kalender zum Patent angemeldet hat.