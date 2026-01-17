Machtkampf verschärft sich

Es war das erste Mal seit Jahren, dass sich der von Trump immer wieder als unfähig ‌geschmähte Fed-Chef so offen zur Wehr setzte – ein Beweis für die Brisanz des sich verschärfenden Machtkampfes ‍um die Kontrolle der Fed. Die mächtigste Notenbank der Welt ist aufgrund ihrer besonderen Rechtsstruktur und ihrer Rolle für Wirtschaft und Finanzen weniger von Trump beeinflusst als andere technokratische Behörden, deren Führungsspitze der Präsident ​bereits ausgetauscht hat.