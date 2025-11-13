Über die Pleite von Wirecard und ihre Folgen wird in dieser Woche noch an weiteren Gerichten verhandelt. Am Landgericht München wurde am Mittwoch der Strafprozess gegen den langjährigen Vorstandschef Markus Braun fortgesetzt. Am Freitag kämpfen vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht Aktionäre um die Chance, über ein Kapitalanleger-Musterverfahren einen Teil des verlorenen Geldes zurückzubekommen. Die Wirtschaftsprüfer von EY, auf deren Zahlungskraft die Anleger vor allem gesetzt hatten, hat das Gericht in diesem Prozess aber bereits aus der Schusslinie genommen.