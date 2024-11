Der Spionagering war nach Angaben der Staatsanwältin mutmasslich an sechs grösseren Operationen beteiligt. Unter anderem sei Ende 2022 der US-Stützpunkt «Patch Barracks» bei Stuttgart ausgekundschaftet worden. Ein weiteres Opfer sei der Journalist Christo Grozev gewesen, der für die investigative Website Bellingcat gearbeitet habe und dort unter anderem über die Vergiftung des russischen Doppelagenten Sergei Skripal 2018 in Salisbury berichtet hatte. Auch Roman Dobrokhotov, Chefredakteur des Investigativmediums The Insider, sowie der ehemalige kasachische Politiker Bergey Ryskaliyew, der inzwischen Asyl in Grossbritannien erhalten hat, und der russische Dissident Kiril Kachur wurden ins Visier genommen.