Es sei nicht plausibel, wie das gesamte Geschäft umgeleitet hätte werden können, «ohne auch nur irgendeine Spur im Unternehmen zu hinterlassen», schreibt Jaffe an die Gläubiger. Die Daten seien dahingehend sehr sorgfältig ausgewertet worden. Er glaubt vielmehr - wie auch die Staatsanwaltsschaft -, dass es nie existiert hat. Es gebe keine Nachweise, dass Wirecard jemals Händler an Drittpartner vermittelt hätte, die die Zahlungen im Auftrag abgewickelt hätten. Auch von der Insolvenzverwaltung befragten Mitarbeiter hätten sich nicht daran erinnert, dass ein Händler an einen der angeblichen Partner vermittelt worden sei, heisst es in dem Bericht.