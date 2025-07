Von 1,9 Milliarden Euro «nichts zu sehen»

Die Drittpartner waren Firmen, die im Wirecard-Auftrag Kreditkartenzahlungen in Ländern abgewickelt haben sollen, in denen der deutsche Konzern selbst keine Lizenz hatte. Und Erträge aus diesem Drittpartnergeschäft waren es, die angeblich auf den Treuhandkonten verbucht wurden, zunächst in Singapur, kurz vor der Insolvenz dann auf den Philippinen. Jaffé bezifferte die Summe auf 1,9 Milliarden Euro.