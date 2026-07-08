Neben den 435 Sitzen im Repräsentantenhaus stehen im Senat bei den Zwischenwahlen 35 Sitze zur Wahl. Während die Hoffnungen für das Repräsentantenhaus auf der Demokratischen Partei liegen (hier), schätzt die Mehrheit der Wettenden die Republikaner als Senatssieger 2026 ein (hier). Beide Wetten umfassen jeweils mehr als 8 Millionen Dollar Volumen. Auch andere Umfragewerte deuten auf eine Machtverschiebung hin. Wie eine Übersicht der New York Times zeigt, sind die Demokraten derzeit leicht im Vorteil. Die Partei, die nicht an der Macht sei, gewinne bei Zwischenwahlen in der Regel an Boden, was durch die ersten Umfragen gestützt werde.