Nach zuletzt drei Anstiegen in Folge sank der Einkaufsmanagerindex nun auf 50,1 Punkte nach 50,9 Zählern im März, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang auf 50,3 Punkte erwartet. Das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer liegt damit nur noch minimal über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. «Gebremst wurde der Aufwärtstrend von einem beschleunigten Auftragsrückgang und der schwindenden Zuversicht beim Jahresausblick, der auf den tiefsten Wert seit knapp zweieinhalb Jahren absackte», hiess es.