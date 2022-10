Noch schlimmer hat es im Oktober allerdings die Industrie der Euro-Zone erwischt: Hier fiel der fünfte Produktionsrückgang in Folge so stark aus wie in den vergangenen zehn Jahren nur während der ersten Pandemie-Monate. Ein Wachstum meldeten diesmal lediglich die Bereiche Technologie, industrienahe Dienstleister sowie Pharma & Biotechnologie. Die stärksten Rückgänge verzeichneten die Branchen Chemie & Kunststoffe sowie Grundstoffe, was auf deren hohe Energieabhängigkeit zurückzuführen sein dürfte.