Zuletzt hat sich der Aufschwung in der Währungsunion beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft stieg im November um 0,8 Punkte auf 52,8 Zähler - den höchsten Wert seit zweieinhalb Jahren. Ab 50 zeigt das vom Finanzdienstleister S&P Global per Umfrage unter Unternehmen ermittelte Barometer ein Wachstum an. «Daher gehen wir auch davon aus, dass sich die Wachstumsrate im Schlussquartal des Jahres leicht beschleunigt», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank, die die Umfrage sponsert.