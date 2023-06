Ifo-Chef Clemens Fuest sieht die Aussichten für die in eine Rezession abgerutschte deutsche Wirtschaft weiter getrübt. "Es ist ein langer Weg zur Erholung", sagte er am Mittwoch auf einem Online-Forum der Industriestaatenorganisation OECD. Die Wirtschaft habe erst die Folgen der Corona-Krise verdaut: "Wir kommen eben aus diesem ziemlich tiefen Loch, haben nun so gerade eben das Vorkrisenniveau erreicht und stagnieren jetzt", fügte der Münchner Forscher hinzu.