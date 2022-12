Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euro-Raum legte von Juli bis September um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. In einer früheren Schätzung war von plus 0,2 Prozent die Rede. In Deutschland war die Wachstumsrate mit 0,4 Prozent überdurchschnittlich, in Estland ging es hingegen um 1,8 Prozent bergab. Im Frühjahr hatte es im Euro-Raum noch 0,8 Prozent Wachstum gegeben. Angesichts der Energiekrise und der weltweiten Konjunkturflaute sind die Aussichten jedoch nicht mehr rosig.