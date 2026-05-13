Nagel mahnt: Mandat lautet Preisstabilität

Auch wenn die Konjunktur ​schwach sei, ​müsse die Europäische Zentralbank an ihr ⁠Mandat denken, sagte Nagel: «Niemand erhöht gern Zinsen, wenn das ​Wachstum stark belastet ⁠ist. Aber unser Auftrag lautet Preisstabilität.» Er hatte jüngst darauf verwiesen, dass bei der nächsten ‌EZB-Ratssitzung neue Prognosen zu Wachstum und Preisentwicklung vorgelegt würden: Sollten sich die Inflationsaussichten darin nicht merklich verbessern, spreche dies für eine Zinserhöhung.