Die Brüsseler Behörde erwartet für die EU ein Wachstum von 0,8 Prozent, für die Euro-Staaten von 0,9 Prozent, wie aus der am Montag veröffentlichten Schätzung hervorgeht. Damit hebt die EU-Kommission ihre Erwartungen im Vergleich zum Herbst um 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte an. Sowohl in der EU als auch in der Eurozone wird demnach eine Rezession ausbleiben.