Auch wenn es nun nicht zu einer Rezession bekommen ist, so bleiben die Konjunkturaussichten mau. Dies auch, weil Deutschland als grösste Volkswirtschaft der Euro-Zone schwächelt. Im vierten Quartal 2023 schrumpfte die Wirtschaft hierzulande um 0,3 Prozent. In Frankreich stagnierte das BIP dagegen, während es in Italien um 0,2 Prozent und in Spanien um 0,6 Prozent zulegte.