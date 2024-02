Deutschland erwies sich zum Jahresende als Bremsklotz mit Blick auf die wirtschaftliche Dynamik der Euro-Zone: Das BIP in der grössten Volkswirtschaft des Währungsraums sank um 0,3 Prozent, während es in Frankreich stagnierte. In Italien ergab sich ein Plus von 0,2 Prozent und in Spanien sogar von 0,6 Prozent. Wachstumsspitzenreiter im Euroraum war indes Slowenien mit einem Plus von 1,1 Prozent. Zypern und Portugal schafften jeweils einen Zuwachs von 0,8 Prozent.