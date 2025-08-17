«Manche Industrien, in denen wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, stehen vor immensen Herausforderungen oder können so in Deutschland nicht mehr verteidigt werden», sagte Siemens-Chef Roland Busch der «Bild am Sonntag» laut einem Vorabbericht. «Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen anpackender werden: intelligentere Bürokratie, weniger Bedenken, dafür mehr Agilität und mehr Mut», sagte Belén Garijo, Chefin des Pharmaunternehmens Merck, dem Blatt.