Kommt sie? Oder kommt sie nicht? Bislang galt es unter Ökonomen als ausgemacht, dass Europas grösste Volkswirtschaft von Januar bis März das zweite Quartal in Folge schrumpfen wird und damit in eine sogenannte technische Rezession abgleitet. Doch neue Konjunkturdaten wecken die Hoffnung, dass dies der deutschen Wirtschaft doch erspart bleiben könnte - trotz hartnäckig hoher Inflation, Reallohnverlusten und steigender Zinsen. Was dafür spricht: