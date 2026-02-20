Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Februar ‌um ⁠1,0 auf 53,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Oktober, wie ⁠der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Damit blieb das an den Finanzmärkten ‌stark beachtete Barometer über der Marke von 50, ab ‌der es Wachstum signalisiert. Von der ​Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Plus auf 52,3 Punkte gerechnet. «Im ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sichtbar gewachsen sein», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank, die die Umfrage sponsert. «Auch für die ‌nächsten zwölf Monate sind die Unternehmen sowohl aus dem Dienstleistungssektor als auch aus dem verarbeitenden Gewerbe recht optimistisch.»