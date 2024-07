«Mittelfristig dürfte ein nüchterner Blick auf die politische Lage in Frankreich offenlegen, dass sich die Schuldentragfähigkeit der Grande Nation in den kommenden Jahren eher weiter verschlechtern als verbessern wird», meinen die Analysten Daniel Lenz und Sophia Oertmann von der DZ Bank. Sie rechnen damit, dass deshalb am Finanzmarkt die Risikoaufschläge (Spread) für französische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen weiter erhöht bleiben werden. Aktuell liegt der Spread für zehnjährige französische Staatsbonds bei 0,65 Prozentpunkten. Zeitweise war der Risikoaufschlag in den vergangenen Wochen auf mehr als 0,80 Prozentpunkte hochgeschnellt, was zu Unruhen am Anleihemarkt führte und Fragen nach einem möglichen Eingreifen der Europäischen Zentralbank aufkommen liess.