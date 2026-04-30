Wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte, stieg das Barometer um 2,3 Punkte auf 97,9 Zähler. Im März war der Indikator auf 95,6 Punkte abgesackt und damit das erste Mal seit dem Zollschock im August und September 2025 wieder unter den langfristigen Durchschnittwert von 100 Punkten gefallen.