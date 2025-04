«Wir respektieren die Unabhängigkeit der Fed. Die Fed wird entscheiden, was sie in Bezug auf die Zinssätze tun will», sagte Kevin Hassett, der Wirtschaftsberater im Weissen Haus, am Dienstag dem Sender Fox News. Trump hatte die Zentralbank jüngst aufgefordert, die Zinsen zu senken. Sie bewege sich zu langsam, kritisierte er via Kurznachrichtendienst Truth Social. Bereits wenige Tage zuvor hatte er seine Online-Plattform genutzt, um Fed-Chef Jerome Powell eine geldpolitische Lockerung nahezulegen. Es sei «der perfekte Zeitpunkt» dafür, erklärte Trump.