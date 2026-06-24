Allerdings fand die Umfrage in der Zeit statt, als sich die USA und der Iran auf ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen geeinigt haben, nämlich zwischen dem 11. und dem 17. Juni. 58 Prozent der insgesamt 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten die Umfrage vor der Bekanntgabe der Einigung ausgefüllt. Diese zeichneten ein pessimistisches Bild der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz. Die 42 Prozent, die nach der Veröffentlichung einer Absichtserklärung antworteten, waren optimistischer, wie es in der Mitteilung heisst.