"Der Blick auf die einzelnen Erdteile offenbart grosse Unterschiede", hiess es. Im Gegensatz zu den weltweit zunehmend optimistischen Erwartungen sind Experten in Europa weniger zuversichtlich und sehen ihre Länder "an der Grenze zur Rezession". Insbesondere in Osteuropa (0,1 Prozent) und in Westeuropa (0,7 Prozent) gehen sie von geringen Wachstumsraten im laufenden Jahr aus, die sich bis 2026 nur langsam an die insgesamt positiven weltweiten Erwartungen anpassen. Ein geringes Wachstum wird auch in Nordamerika (1,6 Prozent) und Südasien (1,7 Prozent) vorausgesagt.