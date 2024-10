«Die derzeitige Rezession erstreckt sich über zwei Kalenderjahre und hält damit schon ungewöhnlich lange an», so das Wifo. Schon 2023 war die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent zurückgegangen. Ähnlich wie Deutschland leide auch Österreich unter der Investitionsflaute und der schwachen Nachfrage nach Investitionsgütern und Maschinen. Die Warenexporte nach Deutschland seien in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Erst 2025 dürfte die Auslandsnachfrage laut Wifo etwas anziehen und in Österreich für Konjunkturimpulse sorgen.