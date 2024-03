Demnach dürfte es bei dem am Finanzmarkt massgeblichen Einlagesatz stufenweise bis zum Frühjahr 2025 auf dann zwei Prozent heruntergehen, wie die Forscher in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten für die Bundesregierung schreiben. Derzeit liegt er auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. Der eigentliche Leitzins, der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz, dürfte demnach bis Frühjahr 2025 auf 2,15 von derzeit 4,50 Prozent sinken. «Die Zinssenkungen werden erwartet, weil sich die Inflationsraten im Euroraum derzeit deutlich auf das Inflationsziel von zwei Prozent zubewegen und im Durchschnitt des Jahres 2025 schon leicht darunter liegen dürften», heisst es in dem Gutachten.