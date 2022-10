"Mir scheint, unsere Toleranz für gewisse Bereinigungen und Anpassungsprobleme in der Wirtschaft ist deutlich gesunken." "Wir sind nicht mehr bereit, Firmen in Konkurs gehen zu lassen", sagte Straumann in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Das sei in der Coronakrise offenbar geworden, als Firmen subventioniert worden seien, die auch unter normalen Umständen nicht überlebt hätten.