Das könnte auch dem privaten Konsum auf die Sprünge helfen. So dürften die real verfügbaren Einkommen in den beiden kommenden Jahren um jeweils rund ein Prozent wachsen. Die Konsumausgaben sollen dadurch um 0,7 und 1,0 Prozent steigen. Das Auslandsgeschäft der Unternehmen werde schwierig bleiben, nicht zuletzt wegen hoher US-Zölle und der zunehmenden Konkurrenz aus China. «Die deutschen Exporteure werden weiterhin Weltmarktanteile verlieren, auch wenn die Phase sinkender Exporte zu Ende geht», betonte das IfW. Dennoch dürften die Unternehmen deutlich mehr in Ausrüstungen wie Maschinen investieren.