Susanne Grau hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert. Sie hält einen Master in Economic Crime Investigation und ist eidg. dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling. Grau leitet den Themenbereich Wirtschaftskriminalistik am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern, wo sie seit 2018 als Dozentin und Projektleiterin tätig ist. Ihr obliegt auch die Leitung des Weiterbildungslehrgangs MAS Economic Crime Investigation. Nach Jahren in der Treuhand und internen Revision wechselte sie zur internen Untersuchung von Wirtschaftsdelikten und leitete zuletzt die Abteilung Forensics in einer führenden Schweizer Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft. Danach wechselte sie in die Strafverfolgung und übernahm die Leitung des Dienstes Wirtschaftsdelikte einer Kriminalpolizei. Neben der Wirtschaftskriminalistik und Wirtschaftsermittlung liegt ihr Schwerpunkt bei der Buchführung und Rechnungslegung, insbesondere bei den Themen Bilanzmanipulation und Bilanzfälschung. Sie publiziert regelmässig, so hat sie im Praxiskommentar Rechnungslegung nach Obligationenrecht den Beitrag «Bilanzfälschung» veröffentlicht. Susanne Grau amtet zudem als Vizepräsidentin von SwissAccounting und ist Vorstandsmitglied der SEBWK Schweizerische Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität».