Die Gesamtkosten für die Teilnahme der Schweiz an der Expo 2030 in der Hauptstadt von Saudi-Arabien betragen gemäss Communiqué 15,4 Millionen Franken. Ein Anteil von 2 Millionen Franken soll durch Sponsoringbeiträge finanziert werden. Unter Berücksichtigung der Lage der Bundesfinanzen schlage der Bundesrat dem Parlament einen Auftritt in einem gemieteten und nicht in einem selbstgebauten Pavillon vor.