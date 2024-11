«Es ist offensichtlich, dass eine Anpassung an die neuen Sanktionen gegen Russland notwendig sein wird», sagte der russische Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. Dazu gehörten veränderte Bankmechanismen und Kanäle für Devisenzuflüsse in den russischen Markt. «Wir gehen davon aus, dass der Wechselkurs zu seinen fundamentalen Werten zurückkehren wird, sobald die Nervosität am Markt nachlässt», sagte der Minister.