Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Preis am Montag an Daron Acemoglu und Simon Johnson vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (MIT) sowie an James A. Robinson von der Universität Chicago. Ausgezeichnet wurden sie für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken. Die Verringerung der grossen Einkommensunterschiede zwischen den Ländern sei eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Die Preisträger hätten gezeigt, wie wichtig gesellschaftliche Institutionen dabei seien, betonte Jakob Svensson, Vorsitzender des Wirtschaftspreiskomitees.