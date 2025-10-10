Die Einrichtung des neuen «Lemann Center für Entwicklung, Bildung und Public Policy» sowie die beiden Stiftungsprofessuren werden durch eine Spende der Lemann Foundation in der Höhe von 26 Millionen Franken ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in São Paulo. Hinter der Stiftung steht der brasilianisch-schweizerische Investor Jorge Paulo Lemann.