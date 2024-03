«Wirklich nervös» machten ihn die Wachstumsambitionen der UBS, so der Wirtschaftsprofessor. «Das Risiko, das wir alle tragen, wird so immer grösser.» Brunetti regte entsprechend eine Erhöhung der Progression bei den Kapitalanforderungen an. «Wächst die UBS noch weiter, müsste sie dann stark überproportional mehr Kapital halten.» Politisch wäre das seines Erachtens auch einfacher umzusetzen als generell strengere Kapitalvorschriften.