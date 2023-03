Ein Bank-Run lasse sich nur durch einen "kommunikativen Knall" stoppen, sagt Wirtschaftsprofessor Thorsten Hens. "Als der Bundesrat und das Parlament die 'Too big to fail'-Regulierung konzipierten, unterschätzten sie völlig, dass die Kunden und Anleger während eines Bank-Runs nicht auf rechtliche Finessen achten würden", erklärt der Experte auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie an der Universität Zürich in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Dienstag.