Das Ringen um Trumps Gehör verdeutlicht, wie viel für den Präsidenten auf dem Spiel ‌steht. Er war im vergangenen Jahr mit dem Versprechen ins Amt zurückgekehrt, «dumme» Militärinterventionen zu vermeiden. ​Nun weicht er von den weitreichenden Zielen ab, die er zu Beginn des Krieges am 28. Februar formuliert hatte. Zuletzt betonte er, er betrachte den Konflikt als einen begrenzten Feldzug, dessen Ziele grösstenteils erreicht seien. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kentucky sagte er am Mittwoch: «Wir haben gewonnen.» Unmittelbar danach fügte er jedoch hinzu: «Wir wollen doch nicht zu früh abziehen, oder? Wir müssen die Sache zu Ende bringen.»