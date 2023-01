Doch die meisten Boomregionen befinden sich gemessen am Wachstum der letzten zwanzig Jahre in China, vor allem entlang der Küste, in der Provinz Shandong und rund um Peking. Auch in den USA und in Indien liegen viele der Boomzentren. In Afrika fallen die Städte am Golf von Guinea auf und das Nildelta in Ägypten. Im Nahen Osten ist das Wirtschaftswachstum stark auf Israel und die Vereinten Arabischen Emirate konzentriert.