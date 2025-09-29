Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 95,5 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel bekannt gab. Volkswirte hatten mit 95,2 Punkten gerechnet. Der ESI liegt damit aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.