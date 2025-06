In dem Brief unterbreitet der Verband mehrere Vorschläge zum Umgang mit den chinesischen Exportbeschränkungen für Seltene Erden. Dazu gehört ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Exporte in die EU, bei dem eine Lizenz nicht nur für einen einzelnen Liefervertrag gelten soll. Zudem soll im Endverbrauchernachweis auf die Abfrage sensibler Unternehmensdaten verzichtet werden.