Sorgen bereitet den Verbänden vor allem die demografische Entwicklung: In den kommenden Jahren würden zu viele Arbeitnehmende aus den geburtenstarken Jahrgängen ("Babyboomer") in Pension gehen und zu wenige Junge in den Arbeitsmarkt nachrücken, warnt Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder am Montag vor Medienvertretern.