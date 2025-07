Zölle in Höhe von 15 Prozent seien eine «ungeheure Belastung für die Wirtschaft, nicht nur hier, sondern auch in den USA», sagte Malmendier im ARD-«Morgenmagazin». In den Jahren und Jahrzehnten zuvor habe ein Satz von ungefähr einem Prozent gegolten. «Im Vergleich dazu ist das schon ein Drama.» Malmendier, die in Kalifornien lehrt, sagte, vor allem für einzelne Firmen und Branchen könnten die Auswirkungen erheblich sein. Was es für die Gesamtwirtschaft bedeutet, sei hingegen schwer abzuschätzen.