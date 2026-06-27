Die Gesundheitsreform sei im Bundestag bereits auf der Zielgeraden, bei der Rente lägen «gute Vorschläge der Kommission auf dem Tisch, die nun zügig umgesetzt werden müssen». Zudem werde die Steuerentlastung vor allem kleiner und mittlerer Einkommen Thema im Koalitionsausschuss sein. «Diese Koalition bringt die grossen Reformen Schritt für Schritt ins Ziel und kann auf ein Halbjahr mit wegweisenden Entscheidungen zurückblicken», sagte der CDU-Politiker.