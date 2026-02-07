Die Bundesnetzagentur sieht die ​Gasversorgung in Deutschland trotz zu Jahresbeginn deutlich ‌geringerer Vorräte in den Speichern ‍aktuell als gesichert an. Die Behörde teilte in ​ihrem Jahresrückblick für 2025 im Januar mit, der aktuelle Füllstand von 47 Prozent sei vor dem Hintergrund ‌veränderter Importmöglichkeiten und neuer Absicherungsstrategien ⁠der Händler «in einem angemessenen Rahmen».