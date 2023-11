Es gelte, diese zu stärken und auch zu nutzen, um das Wachstumspotenzial zu heben, sagte die Wirtschaftsweise am Dienstag auf dem «SZ Wirtschaftsgipfel». Es gebe hier Nachholbedarf gegenüber den USA. Dies habe vielfältige Ursachen. So sei die Kapitalmarktunion in Europa nicht vollendet. Zudem seien Bürger insbesondere hierzulande «misstrauisch», da sie sich viel weniger an Aktienmärkten engagierten als in anderen Ländern. Angesichts des «immensen Investitionsbedarfs» müssten die Kapitalmärkte nun eine stärkere Rolle spielen.