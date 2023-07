Der «Wirtschaftsweise» Achim Truger sieht angesichts der EZB-Zinspolitik wachsende Risiken für die Wirtschaft in der Euro-Zone. Die Konjunktur im Euroraum trübe sich bereits deutlich ein, sagte Truger in einem am Sonntag veröffentlichten Interview dem «Münchner Merkur» (Online).

aktualisiert um 06:20