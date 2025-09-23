Der Umsatz von Wisekey legte im ersten Semester 2025 um 2,3 Prozent auf 5,3 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz habe sich damit im Rahmen der Erwartungen entwickelt, angesichts der anhaltenden Verschiebung hin zur nächsten Generation von Halbleitern und einer neuen Generation von transaktionaler IoT.